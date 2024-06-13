نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. سجل المتوجين بكأس أمم أوروبا عبر التاريخ "صراع ألماني – إسباني للإنفراد بالصدارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتتطلع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا هذا العام للمنافسة على اللقب القاري، وخاصة منتخبي ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 مرات، ويحاول كليهما فض الشراكة مع الآخر والانفراد بالرقم القياسي في مرات التتويج.

سجل المتوجين بلقب كأس أمم أوروبا عبر التاريخ

حصدت 10 منتخبات لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ، أكثرهم منتخبي ألمانيا وإسبانيا برصيد 3 ألقاب لكل منهما، فيما جاء خلفهما منتخبي فرنسا وإيطاليا بلقبين لكل منهما.

بينما توجت 7 منتخبات باللقب مرة وحيدة هم (روسيا – البرتغال – اليونان – الدنمارك – هولندا – تشيكوسلوفاكيا).

وفشلت 3 منتخبات في التتويج بلقب البطولة رغم الوصول للمباراة النهائية وهي منتخب إنجلترا أكثر المنتخبات مشاركة في اليورو، ولكنه لم يستطيع حصد اللقب عام 2020.

وكذلك منتخب صربيا الذي وصل للنهائي مرتين عامي 1960، 1968 ولم يحصد اللقب أيضًا، أما المنتخب الثالث هو منتخب بلجيكا والذي خسر اللقب عام 1980.