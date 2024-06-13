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أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت أسهم المدرّب الهولندي إريك تن هاغ للحفاظ على منصبه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد مراجعة أداء ما بعد الموسم من قبل إدارة النادي، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة "بي بي سي" إنه من المفهوم أن حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي يتحدّث مع المدرب الهولندي بشأن تمديد عقده، الذي على وشك دخول موسمه الأخير، في ملعب "أولد ترافورد".

وانتهى الموسم الثاني المتواضع لتن هاغ (54 عامًا) مع يونايتد بشكل جيّد، بعدما قادهم للفوز في نهائي الكأس بمواجهة الجار اللدود مانشستر سيتي، بطل الدوري، 2-1.

مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج

لكن فترة الاستعداد للمباراة في ويمبلي هيمنت عليها أحاديث حول مستقبل تن هاغ، بعدما ذكر تقرير أنه ستتم إقالته من قبل المالك المشارك الجديد ليونايتد جيم راتكليف بغض النظر عن النتيجة.

مانشستر يونايتد يهزم سيتي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم سيتي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

واحتلّ يونايتد المركز الثامن في الدوري، وهو أدنى مركز له منذ عام 1990، كما خرج من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مدرّب أياكس السابق أقرّ بعد الفوز بالكأس أنه لا يعرف ما يخبئه المستقبل له، وقال: الشيء الوحيد الذي أفعله هو إعداد وتطوير فريقي واللاعبين. هذا مشروع بالنسبة لي.

وأضاف: عندما جئت كانت الأمور في حالة من الفوضى. نحن الآن أفضل ولكننا لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه.

وتم تداول العديد من الأسماء المحتملة لخلافة تن هاغ في يونايتد منذ نهاية الموسم، وحسب ما ورد أجرى راتكليف محادثات مع الألماني توماس توخيل الأسبوع الماضي مع تزايد التكهنات حول مستقبل الهولندي، لكن يقال إن مدرب بايرن ميونخ وتشلسي السابق استبعد نفسه من السباق.

كما تضاءل اهتمام النادي بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على الرغم من أنه بات حرًا بعد مغادرة تشيلسي، في حين تم ربط غراهام بوتر والدنماركي توماس فرانك والإيطالي روبرتو دي زيربي ومدرب إنجلترا الحالي غاريث ساوثغيت، بمانشستر يونايتد.

وأنهى تن هاغ في موسمه الأول مع يونايتد فترة ابتعاد عن الألقاب استمرت ست سنوات بفوزه بكأس الرابطة عام 2023 واحتلال المركز الثالث في الدوري، قبل أن تتراجع النتائج في الموسم المنصرم ليتعرّض يونايتد لـ14 هزيمة ويتأخر بفارق 31 نقطة عن سيتي البطل.

وبات تن هاغ خامس مدرب دائم ليونايتد منذ نهاية حقبة مدربه الأسطوري "السير" الأسكتلندي أليكس فيرغسون في عام 2013، بعد مواطن الأخير ديفيد مويس، والهولندي لويس فان غال، والبرتغالي جوزيه مورينيو والنرويجي أولي غونار سولشاير.