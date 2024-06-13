نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي: من حق لجنة الاستئناف تعليق عقوبة إيقاف الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المحامي محمد رشوان، أنه من حق محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، تقديم الاستئناف مع تقديم طلب بتعليق العقوبة لحين النظر من جانب لجنة الاستئناف.

رشوان: من حق لجنة الاستئناف تعليق عقوبة محمد الشيبي

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك طرق طعن منها اصدار عقوبة مخالفة للقانون، وقد يكون الاستئناف ضد العقوبة، ومن حق طلب تعليق العقوبة لحين النظر في الاستئناف من الناحية القانونية".

وأضاف: "اللاعب من حقه تقديم الاستئناف، مرفقا بطلب تعليق العقوبة، ومن حق اللجنة تعليق العقوبة لحين النظر فيها".

وواصل: "لو كان هناك مخالفة صادرة في العقوبة الصادرة ضد محمد الشيبي سوف يتم قبول الاستئناف والنظر فيه".

وزاد: "من حق الشيبي الطعن على العقوبة، ولجنة الاستئناف قامت بتعليق العقوبة لحين الفصل".

وأتم: "في النهاية قد يتم النظر في الاستئناف وحال رفضه سيتم الاعلان عن عدم قبول الطعن وبالتالي تنفيذ العقوبة".