نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة.. ميسي يرد على مبابي ورفع إيقاف الشيبي وغياب زيزو عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

قائمة غيابات الأهلي أمام فاركو في دوري نايل

قبل أيام قليلة من مواجهة فريق فاركو، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية بسبب الإصابات والغيابات التي ألمت بصفوفه، مما يجعل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يواجه تحديات قبل هذه المواجهة المهمة.

تأكد غياب ثلاثي هام من صفوف الأهلي، حيث لن يتمكن الثلاثي التونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبو علي من المشاركة، نظرًا للإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

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ميسي يرد على تصريحات مبابي حول أفضلية أمم أوروبا على كأس العالم

ردّ قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على تصريحات مهاجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة حول قوة وصعوبة بطولة أمم أوروبا مقارنة بكأس العالم.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN"، أبدى ميسي استغرابه من تصريحات مبابي التي وصف فيها بطولة أمم أوروبا بأنها أصعب من كأس العالم. وأشار إلى أن مبابي أيضًا أشار إلى أن المنتخبات الأمريكية الجنوبية لا تتمتع بالمنافسة مع الأوروبيين، مضيفًا: "الجميع يقدر ما يلعبونه".

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زيزو يغيب عن مران الزمالك

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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اتحاد الكرة يقرر رفع الإيقاف عن محمد الشيبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار رفع الإيقاف عن اللاعب محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، والذي كان موقوفًا عن المشاركة في 6 مباريات.

جاء هذا الإيقاف بسبب اللجوء للقضاء المدني في النزاع القائم بينه وبين حسين الشحات، لاعب الأهلي.