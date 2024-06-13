عاجل.. صدمة مدوية لـ "اتحاد الكرة" وراء رفع إيقاف الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صدمة قوية لاتحاد الكرة المصري بسبب عقوبة إيقاف المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

فيفا لـ اتحاد الكرة المصري: إيقاف الشيبي غير قانوني

أفاد موقع “البطولة” المغربي بأن الاتحاد الدولي قد اعتبر قرار إيقاف الشيبي “غير قانوني”.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إيقاف الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب لجوئه للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وقرر اتحاد الكرة المصري، رفع عقوبة إيقاف محمد الشيبي بعد تعليق الاتحاد الدولي بأن القرار غير قانوني.

جدير بالذكر أن الشحات قد اعتدى على الشيبي وصفعه بعد مباراة الأهلي وبيراميدز دوريًا، الموسم الماضي، وتوجه اللاعب المغربي لرفع قضية ضد لاعب القلعة الحمراء متهمًا إياه بالضرب والسب.

وقضت محكمة مدينة نصر، بالحكم سنة ضد الشحات مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومنعه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.