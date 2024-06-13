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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حازم خميس رئيس لجنة المنشطات المصرية، من حقه أن يتحدث ويوضح الصورة للرأي العام بشأن أزمة رمضان صبحي، بعد الادعاءات العديدة بشأن براءة اللاعب ووجود رغبة في معاقبته وهو ما استدعى خروجه لتوضيح الأمور.

شبانة معلقًا على بيان بيراميدز: لن يُرهب لجنة الاستماع واعتادوا على "الفتونة"

قال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كل عينة يُحاسب اللاعب عليها على حده، حتى لو أجرى عينتين في نفس اليوم أحدهما سلبية والآخرى إيجابية".

وأضاف: "من حق حازم خميس توضيح الحقائق للرأي العام، بعد الادعاء بأن الموضوع (مُلفق) ضد رمضان صبحي، وهناك رغبة في معاقبته".

وواصل: "ما ذكره بيان بيراميدز بشأن (تضليل الرأي العام) غير لائقة مطلقا، وهل سيكون مسئولي بيراميدز سعداء ونحن نتحدث بشكل غير صحيح عن الأزمة؟!، الجميع متعاطف مع اللاعب، ونتمنى تبرئته وعودته للمشاركة في المباريات".

وتابع: "هناك أكاذيب كثيرة في قصة رمضان صبحي، ومحاولات ايهام الرأي العام بأن هناك أمور تُحاك ضد اللاعب، وبيان بيراميدز لن يُرهب لجنة الاستماع".

وزاد: "بيراميدز اعتاد على (الفتونة) في البيانات، حتى لو التجاوز ضد شخصية محترمة مثل حازم خميس رئيس لجنة المنشطات المصرية.. بيراميدز هو من يريد تضليل الرأي العام ويحاولون ايهام الناس بأن اللاعب برئ، عينة رمضان غير آدمية، هناك أمر ما حدث".

وأردف: "هل المطلوب أن تتغاضى المنظمة المصرية عن عينة رمضان صبحي، هم يريدون دفوع طبية فقط، والتجاوز لن يُحترم لأن كلمة تضليل رأي عام هذا اللفظ لا ينطبق على شخصية حازم خميس".

واستطرد: "حازم خميس متعاطف مع رمضان صبحي، واللاعب فشل في اقناع لجنة الاستماع بعد 8 ساعات كاملة، وطلبوا لجنة اخرى من أجل التحقيق مرة آخرى مع اللاعب".

وأتم: "ما دام ترون أن رمضان صبحي برئ، اعلنوا تجديد عقده الآن، بعيدا عن صدور أي عقوبة من عدمه".