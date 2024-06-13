نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي: شعبية حسام حسن وراء لم شمل الجماهير المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يلعب دورًا كبيرًا في لم شمل جماهير الكرة المصرية في الفترة الأخيرة منذ توليه المهمة رسميًا.

إسلام صادق: شعبية حسام حسن أعادت الجمهور لمباريات المنتخب

قال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" في رأيي أن شعبية حسام حسن أعادت الجمهور لمباريات المنتخب من جديد وهو أمر افتقدناه في الفترة الأخيرة مع المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب منتخب الفراعنة ".

وتابع:" جمهور منتخب مصر من أهم الداعمين حاليًا لمنتخب مصر في مشوار حسام حسن المدير الفني ".