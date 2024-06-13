نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريح مفاجئ من ضياء السيد حول انتقال يزن النعيمات إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي هو أكثر لاعب مؤثر في الخط الهجومي، ولا بد أن يجهز نفسه جيدًا لقيادة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة مع إصابة وسام أبوعلي، مشيرًا إلى أن لديه ثقة كبيرة في قدرات اللاعب، لقيادة هجوم الفريق.

ضياء السيد: طلب كولر بشأن تمديد عقد موديست "منطقي".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر لديه الحق في طلب بقاء أنتوني موديست لنهاية الموسم، خصوصا في ظل الأزمة الحالية وهو أيضا ساهم في فوز الأهلي بالسوبر المصري، لا بد أن يبقى وسط كم الاصابات، والإبقاء عليه لنهاية الموسم قرار منطقي لعدم وجود كم كبير من المهاجمين في ظل كثرة اصابة وسام ابوعلي".

وأضاف: "كثرة إصابات وسام أبوعلي ابعدته كثيرا عن الهجوم، وهو عاني من إصابات عضلية قبل ذلك، لكنه عاني من إصابة في الكاحل مع منتخب بلاده، وهي أمور قضاء وقدر، واتمنى عودته سريعا للفريق".

وواصل: "بيرسي تاو ذهب لمنتخب بلاده ولم يكن في أفضل مستوياته، ولكن في ظل ضغط المباريات الاهلي يحتاج لكل لاعبيه، ولا بد أن يُظهر اللاعبين رد فعل قوي، أي لاعب يحصل على الفرصة عليه القتال من أجل الظهور بشكل قوي، هناك 9 مباريات لا بد من حصد 27 نقطة للعودة إلى الصدارة".

ضياء السيد لا يفضل ضم يزن النعيمات إلى الأهلي.. يشبه أبو علي

وأشار إلى يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن مهاجم مميز جدًا، مشيرا إلى أن كوناتيه لم يكن اساسيا مع بوركينا فاسو وكان أمر مفاجئ بالنسبة لي، ولو كانت هناك مفاضلة بين كانوتيه ويزن للانتقال للأهلي.. سأذهب إلى ترشيح (ثالث).

وأتم: "يزن النعيمات يشبه وسام أبوعلي كثيرًا، نريد مهاجم آخر ونحتاج مستوى أعلى، في ظل مشاركة النادي الاهلي في مونديال الأندية".