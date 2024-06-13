"ولع الفرح رقص".. موقف طريف بين هاني وصلاح في حفل الزفاف

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على حضور حفل زفاف زميله محمد هاني لاعب الأهلي والذي أقيم مساء الأربعاء.

صلاح يحضر حفل زفاف محمد هاني

طلب محمد هاني، من صلاح التواجد على المنصة من أجل التقاط الصورة معه حيث قال له: “تعالى سلم علينا طيب ولا مكسوف”.

وأقيم حفل زفاف محمد هاني، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية وسط حضور مجموعة من نجوم الكرة المصرية وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازي.

وتفاعل محمد صلاح، بشكل لافت مع أغاني الفنان محمد حماقي الذي أحيا حفل زفاف نجم الأهلي.

وتواجد محمد صلاح، في حفل زفاف هاني بعد العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة مصر وغينيا بيساو التي انتهت بنتيجة 1-1 وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح، هدف منتخب مصر في مرمى غينيا بيساو، ليخرج “الفراعنة” بنقطة ثمينة ويتصدروا المجموعة برصيد 10 نقاط.