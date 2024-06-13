نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته اليوم الخميس وتنطلق مباراتان من المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر.

توقف الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

يلتقي بيراميدز مع نظيره سموحة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والجونة

تنطلق مباراة مودرن فيوتشر والجونة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الرياضية الناقل الرسمي والحصري لحميع مباريات البطولة.