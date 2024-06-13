نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اعتراف مثير من ميسي حول تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تتويج ريال مدريد بلقب دروي أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند.

ميسي: لم أكن أريد رؤية ريال مدريد بطلًا لدوري الأبطال

قال ميسي في حواره عبر شبكة “ESPN”: “كمشجع لبرشلونة بالتأكيد لا أريد رؤية ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “في نهائي دوري أبطال أوروبا شجعت دورتموند لأنني أحب برشلونة وكذلك مشجعين ريال مدريد سيشجعون الخصم إذا كان برشلونه طرف في النهائي، هذا حال كرة القدم”.

وأضاف ميسي قائلًا: “أتمنى أن يتمكن برشلونة من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا”.

وواصل: “أحب برشلونة، وكنت سعيدًا باللعب تحت قيادة بيب جوارديولا ولويس إنريكي وفالفيردي”.