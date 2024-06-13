الرياضة

عاجل.. اعتراف مثير من ميسي حول تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تتويج ريال مدريد بلقب دروي أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند.

ميسي: لم أكن أريد رؤية ريال مدريد بطلًا لدوري الأبطال

قال ميسي في حواره عبر شبكة “ESPN”: “كمشجع لبرشلونة بالتأكيد لا أريد رؤية ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “في نهائي دوري أبطال أوروبا شجعت دورتموند لأنني أحب برشلونة وكذلك مشجعين ريال مدريد سيشجعون الخصم إذا كان برشلونه طرف في النهائي، هذا حال كرة القدم”.

وأضاف ميسي قائلًا: “أتمنى أن يتمكن برشلونة من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا”.

وواصل: “أحب برشلونة، وكنت سعيدًا باللعب تحت قيادة بيب جوارديولا ولويس إنريكي وفالفيردي”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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