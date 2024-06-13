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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو"، أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يلعب دورًا كبيرًا في مشوار تصفيات كأس العالم مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

رضا عبد العال: صلاح أنقذ حسام حسن أمام غينيا بيساو

أوضح: "أن هدف محمد صلاح في شباك منتخب غينيا بيساو كان له تأثير كبير على مسار المباراة، حيث أنقذ حسام حسن من انتقادات شديدة كانت ستواجهه في حال الخسارة. وأكد عبدالعال أن صلاح كان الحاسم في تلك المباراة وأثبت جدارته مجددًا كعنصر لا غنى عنه في صفوف المنتخب".

وأضاف: "من وجهة نظري، محمد صلاح أسطورة كروية لمصر ولن يتكرر. دوره الكبير مع منتخب مصر يعزز فرص الفريق في المنافسات الدولية." مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها صلاح للفريق الوطني".

وأختتم:"بالأداء المميز لصلاح، مؤكدًا على أن وجوده في المنتخب يمثل فارقًا كبيرًا في أداء الفريق ونتائجه، ويجب استثمار مهاراته وخبراته لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.