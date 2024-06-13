نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميسي يكشف موقفه من دخول عالم التدريب بعد الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، موقفه من دخول عالم التدريب بعد اعتزاله لعبة كرة القدم.

ميسي: لا أرى نفسي كمدرب

قال ميسي في تصريحاته لشبكة “ESPN”: “لا أرى نفسي كمدرب، لا أحبذ ذلك. على الرغم من عدم قدرتي على التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم”.

تابع ميسي: “أرى أن الأمر صعب حقًا ولكن إذا كان هناك شيء مرتبط بكرة القدم فهي حياتي”.

وأضاف ميسي: “أنا لا أهتم لقد فزت بكل شيء وكأس العالم هو الكأس الأجمل والأكثر شهرة والأصعب في التاريخ انظروا كم هو جميل”.

وأكمل: “كان سيؤلمني كثيرًا لو لم أفز بكأس العالم لقد فكرت كثيرًا في مباراة 2014 كنا قريبين جدًا ولم نستطع الحصول عليها”.

واصل: “لقد تأثرت كثيرًا على مدى سنوات عديدة بالتفكير في عدم الحصول عليها. خسارة نهائيين لكأس العالم كانت ستكون شوكة كبيرة في حلقي”.