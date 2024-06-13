الرياضة

عاجل.. ميسي يكشف موقفه من دخول عالم التدريب بعد الاعتزال

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، موقفه من دخول عالم التدريب بعد اعتزاله لعبة كرة القدم.

ميسي: لا أرى نفسي كمدرب

قال ميسي في تصريحاته لشبكة “ESPN”: “لا أرى نفسي كمدرب، لا أحبذ ذلك. على الرغم من عدم قدرتي على التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم”.

تابع ميسي: “أرى أن الأمر صعب حقًا ولكن إذا كان هناك شيء مرتبط بكرة القدم فهي حياتي”.

وأضاف ميسي: “أنا لا أهتم لقد فزت بكل شيء وكأس العالم هو الكأس الأجمل والأكثر شهرة والأصعب في التاريخ انظروا كم هو جميل”.

وأكمل: “كان سيؤلمني كثيرًا لو لم أفز بكأس العالم لقد فكرت كثيرًا في مباراة 2014 كنا قريبين جدًا ولم نستطع الحصول عليها”.

واصل: “لقد تأثرت كثيرًا على مدى سنوات عديدة بالتفكير في عدم الحصول عليها. خسارة نهائيين لكأس العالم كانت ستكون شوكة كبيرة في حلقي”.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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