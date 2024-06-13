مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي، بأن الموسم انتهى بالنسبة لفريقه، مشيرًا إلى أن طلبهم من اتحاد الكرة بتحديد موعد مبكر لمباراتهم أمام الزمالك قوبل بالتجاهل.

محمد حامد: اتحاد الكرة تجاهل طلبات بروكسي لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك

وتساءل حامد في برنامج "رقم 10" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى عن السبب وراء تعامل اتحاد الكرة بهذه الطريقة مع فريق بروكسي، قائلًا: "ليه اتحاد الكرة جاي علينا احنا؟ وكيف أدخل مباراة الزمالك بـ 12 أو 13 لاعبا".

وأعرب: "عن استيائه من الظروف الصعبة التي يواجهها الفريق في التحضير لهذه المباراة".

تابع: " أن فريقه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن خوض مباراة الزمالك من عدمه، موضحًا أن قرار عدم خوض المباراة هو احتمال يدرسونه بجدية".

وشدد: "على أن الفريق يواجه صعوبات حقيقية نتيجة تجاهل اتحاد الكرة لخطاباتهم".

وأشار: "إلى أن السبب وراء هذا التجاهل يعود إلى أن فريق بروكسي ليس من الأندية الكبيرة مثل الأهلي أو الزمالك، مما يعكس وجود تمييز في التعامل من قبل الاتحاد".