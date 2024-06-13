هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وضع الفريق والتحديات التي يواجهها في الدوري.

هاني سعيد: حسم الدوري لا يزال مبكرًا

أكد هاني سعيد في برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن تواجد الرعاة على قميص بيراميدز يعد دليلًا على النجاح على الصعيد التسويقي، مما يعكس الثقة الكبيرة في النادي.

وأوضح: "أن الحديث عن حسم الدوري لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقترب من تحقيق هذا الهدف بعد، وأن المنافسة ما زالت مستمرة بوجود 12 مباراة متبقية".

وأشار: "إلى أن المنافسة قوية هذا الموسم في الدوري المصري، حيث ظهرت عدة أندية بمستوى جيد جدًا".

وأضاف: "أن نادي بيراميدز يدعم جميع لاعبيه في أي أزمة يواجهونها، مما يساهم في تعزيز الروح الجماعية للفريق".

اختتم: " أن اللاعب الشيبي له مطلق الحرية في تحديد موقفه منها. وأوضح أن النادي خاطب اتحاد الكرة للوقوف على صحة مشاركة الشيبي في المباريات القادمة بعد تقديم الاستئناف، سعيًا لضمان التزام الفريق بالقوانين واللوائح".