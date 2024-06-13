نجم الأهلي السابق: بعض اللاعبين يتعالون على المشاركة مع المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق ومحلل برنامج "البريمو" أن هناك بعض اللاعبين في منتخب مصر يتعالون على المشاركة مع المنتخب على الرغم من وجود حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

أبو الدهب: بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب

قال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري لا يوجد أحد يتربص بالمنتخب مع حسام حسن وهناك دعم كبير له من الجميع حتى ينجح في مهمته مع منتخب مصر في الفترة المقبلة ".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب الوطني وهو أمر يجب أن يعلمه حسام حسن المدير الفني للمنتخب".