رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج “البريمو” أن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لن يكون مفيد من الناحية الفنية.

عبدالعال: بن شرقي بعيد عن مستواه

قال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن أشرف بن شرقي بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة ولن يكون مفيدًا من الناحية الفنية لفريق الزمالك وهناك مصطفى شلبي في نفس مركزه".

وأضاف:" أرفض عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الزمالك ومن الأفضل البحث عن بديل أخر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل ".