التعادل الإيجابي يحكم ودية البرازيل والولايات المتحدة قبل كوبا أمريكا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية الودية التي أقيمت فجر اليوم الخميس، في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

أقيمت مباراة منتخب البرازيل مع مضيفه الأمريكي على ملعب “كامبنج وورلد” الذي يقع في أورلاندو، فلوريدا.

أهداف مباراة البرازيل وأمريكا الودية

افتتح منتخب البرازيل، التسجيل بهدف أول عن طريق رودريجو من خلال تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة “17”.

وسجل بوليسيتش، هدف التعادل لمصلحة منتخب أمريكا من خلال كرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء سددها بشكل رائع في شباك البرازيل.

وشهد الشوط الثاني، بعض الفرص الضائعة أمام المرميين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي في البروفة الأخيرة لكلا المنتخبين قبل بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

ويتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية “البلد المستضيف”، على رأس المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا بجانب منتخبات أوروجواي وبنما وبوليفيا.

ويأتي منتخب البرازيل، ضمن المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا إلى جانب منتخبات كولومبيا وكوستاريكا وباراجواي.