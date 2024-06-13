دويدار: علامة استفهام كبيرة على أداء المنتخب مع حسام حسن.. وصلاح أقوى منه

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أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن خطة حسام حسن لا تناسب طريقة لعب منتخب مصر.

دويدار: هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "حسام حسن لم يصل إلى الخطة التي تناسب لاعبي منتخب مصر".

وأتم: "كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح والجماهير طالبت برحيله".

وأردف: "اللاعيبه مش مرتاحه مع حسام حسن، ومحمد صلاح أقوى منه".