الرياضة

دويدار: علامة استفهام كبيرة على أداء المنتخب مع حسام حسن.. وصلاح أقوى منه

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أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن خطة حسام حسن لا تناسب طريقة لعب منتخب مصر.

دويدار: هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "حسام  حسن لم يصل إلى الخطة التي تناسب لاعبي منتخب مصر".

وأتم: "كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح والجماهير طالبت برحيله".

وأردف: "اللاعيبه مش مرتاحه مع حسام حسن، ومحمد صلاح أقوى منه".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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