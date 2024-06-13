نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: حسام حسن يتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر يتعامل كأنه يقوم بتدريب المصري البورسعيدي.

دويدار: حسام حسن يتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": " هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "الجميع توقع أداء أفضل مع حسام حسن، وسيكون له طريقة لعب هجومية ممتعة ونعيد ذكريات كابتن حسن شحاتة".

وأتم: "لأبد من اللعب بصانع لعب رقم 10، وعليه اللعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1 ليست جيدة، وحسام حسن متابع جيد للدوري المصري وعليه أن يغير من طريقة لعبه".

وأردف: "صلاح رفض الخروج وعمر مرموش رفض الانضمام للمعسكر وإمام عاشور لم يصافح الجهاز الفني، وحسام حسن خسر غرفة خلع الملابس".

وذكر: "حسام حسن يتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي".