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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق أن طريق لعب أحمد السيد زيزو تذكره بـ محمد بركات، نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

دويدار: زيزو يشبه بركات.. وكان يجب ضم سام مرسي لقائمة المنتخب

قال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "زيزو لاعب متميز ويتمتع بخبرات جيدة، وهو محمد بركات بالنسبة لي".

وتابع: "كان من الأفضل أن يُشرك حسام حسن "زيزو" في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة غينيا بيساو للاستفادة منه في الناحية الهجومية".

وكان منتخب مصر قد تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتابع دويدار: "كان يجب تحضير ناصر ماهر من البداية، فهو لاعب متميز وسيكون له تأثيرًا كبير مع منتخب مصر، بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة".

وأكمل: "سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون أفضل من محمد شحاتة ومروان عطية في وسط الملعب، وكان لا بد من ضمه خلال المعسكر الماضي، لأنه في الموسم الجديد سيكون قائدًا لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيكون من الواجب ضمه لمنتخب بلاده".