نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة بطولة كأس أمم أوروبا في معرفة موعد افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وسكتلندا، حيث يلتقي المنتخبان مساء غد الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

ويحتضن ملعب "أليانز أرينا"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي ألمانيا وسكتلندا غدًا الجمعة في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح اليورو 2024

تبدأ أحداث مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح اليورو 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.