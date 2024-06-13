نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وصربيا في أمم أوروبا “يورو 2024” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الصربي، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد انطلاق مباريات يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق مباريات يورو 2024، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو الجاري، في دولة ألمانيا.

موعد مباراة إنجلترا ضد صربيا في يورو 2024

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره صربيا، يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع المنتخب الإنجليزي، في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات صربيا، والدنمارك، وسلوفينيا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد صربيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا عبر قناة beIN Sports max 1.