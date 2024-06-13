نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر لمواجهة نظيره فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الجونة وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الرياضية الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

يحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.