نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الألباني، يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في يورو 2024

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة منتخب إيطاليا مع نظيره ألبانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024، يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره ألبانيا، مساء يوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع منتخب إيطاليا، في المجموعة الثانية من بطولة يورو 2024، مع كل من منتخب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد ألبانيا في يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة منتخب إيطاليا وألبانيا عبر قناة belN Max 1.