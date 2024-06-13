موعد مباراة فرنسا والنمسا في أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب النمسا، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد النمسا في يورو 2024

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره النمسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا ضد النمسا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حيث يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الأولى كم بطولة يورو 2024، مع كل من منتخبات هولندا، بولندا، بالإضافة إلى منتخب النمسا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا ضد النمسا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.