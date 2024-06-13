نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي للمنافسات المحلية وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي فاركو والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثامن من 15 مباراة حقق فيها 10 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يدخل فاركو المباراة متواجدا في المركز السادس عشر من 23 مباراة حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 9 مباريات وهزم في 10 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب الجيش ببرج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.