نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام بين إسبانيا وكرواتيا.. تردد القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة المباريات الأوروبية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في اللقاء الذي سيجمعهما بعد غد السبت 15-4-2024 في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويستضيف ملعب "الأولمبي برلين"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا بعد غد السبت، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بعد غد السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل وإذاعة مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بعد غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.