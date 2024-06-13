نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في أمم أوروبا “يورو 2024” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع كرواتيا بعد غد السبت 15 يونيو 2024 على ملعب "الأولمبي برلين"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بعد غد السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بعد غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.