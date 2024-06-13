نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزمالك للمنافسات المحلية وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي سيراميكا كليوبترا والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، من 17 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وهزم في خمس مباريات.

بينما على الجانب الاخر يحتل سيراميكا كليوبترا المركز السابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة تفوق في 9 وتعادل في 9 وهزم في 7 مباريات.

موعد مباراة الزمالك المقبلة وسيراميكا في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب المقاولون العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.