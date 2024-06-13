ترتيب هدافين الدوري المصري بعد انتهاء التوقف الدولي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فترة التوقف الدولي لتعود مباريات الدوري المصري الممتاز من جديد بمواجهتين مثيرتين الأولى سموحة أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر أمام الجونة.

وتعود المنافسة من جديد بين هدافي الدوري المصري والذي يتصدرهم نجم بلدية المحلة حسام أشرف برصيد 12 هدفا.

وتشهد منافسة الهدافين غياب قطبين الكرة المصرية عن المربع الذهبي لجدول الهدافين في ظل المنافسات الأفريقية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الهدافين والذين جاءوا كالاتي:

حسام بلدية المحلة، 12 هدفا

مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 هدفا

ياو أنور، البنك الأهلي ، 9 أهداف

فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 8 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف

صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف

ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف

كريم بابو، البنك الأهلي، 7 أهداف