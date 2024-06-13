بيراميدز يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نادي بيراميدز قرارًا مفاجئًا يتعلق باللاعب رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأزمة التي يواجهها بسبب المنشطات وإمكانية تعرضه للإيقاف لفترة طويلة من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

تجديد عقد رمضان صبحي لمدة خمس سنوات

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية أن نادي بيراميدز قد نجح بالفعل في تجديد عقد رمضان صبحي لمدة خمس سنوات، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن جميع الأمور المالية والتعاقدية الخاصة باستمراره مع الفريق في المستقبل القريب.

وأشار عبدالهادي إلى أن عقد رمضان صبحي قد تم توثيقه لدى اتحاد الكرة في الفترة الماضية بعد الانتهاء من المفاوضات الرسمية مع اللاعب حول كافة التفاصيل، مما يضمن استمراره ضمن صفوف الفريق السماوي بشكل رسمي.

يواجه رمضان صبحي أزمة تتعلق بعينة فاسدة تم الحصول عليها مؤخرًا من قبل لجنة المنشطات، مما سيترتب عليه الخضوع لجلسة استماع لتقديم دفوع جديدة بهدف رفع الإيقاف المؤقت المفروض عليه.

وقد خضع رمضان صبحي مؤخرًا لجلسة استماع أمام الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بعد إيقافه من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بتهمة التلاعب في عينة التحاليل الخاصة به عقب إحدى المباريات الإفريقية مع نادي بيراميدز.