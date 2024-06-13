نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لن يكون مفيد من الناحية الفنية.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن أشرف بن شرقي بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة ولن يكون مفيدًا من الناحية الفنية لفريق الزمالك وهناك مصطفى شلبي في نفس مركزه ".

وأضاف:" أرفض عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى النادي الزمالك ومن الأفضل البحث عن بديل أخر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل ".