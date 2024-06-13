نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يطلب إعارة ثلاث لاعبين من الزمالك في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على إعارة ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف منحهم فرصة المشاركة في الموسم الجديد بشكل رسمي.

جوميز يوافق على إعارة ثلاث لاعبين من الزمالك

أفاد مصدر من داخل الزمالك أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طلب من إدارة النادي إعارة ثلاثة لاعبين في الموسم المقبل، وهم مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف فاروق جعفر، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المباريات بشكل أكبر.

وأضاف المصدر أن جوميز يرى أن هؤلاء الثلاثة سيكونون خارج حساباته الفنية في الفترة الحالية، نظرًا لاعتماده على مجموعة من اللاعبين الأساسيين في مراكزهم. لذلك، يعتبر إعارتهم إلى أندية أخرى في دوري Nile للمحترفين فرصة جيدة لتطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرة استعدادًا للموسم القادم.

في سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة نادي سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات دوري Nile للمحترفين، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب المقاولون العرب مساء يوم الجمعة القادم.