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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن هناك بعض اللاعبين في منتخب مصر يتعالون على المشاركة مع المنتخب على الرغم من وجود حسام حسن على رأس الجهاز الفني للفراعنة.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري لا يوجد أحد يتربص بالمنتخب مع حسام حسن وهناك دعم كبير له من الجميع حتى ينجح في مهمته مع منتخب مصر في الفترة المقبلة ".

أبو الدهب: بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب



وتابع:" هناك بعض اللاعبين يتعالون على المنتخب الوطني وهو أمر يجب أن يعلمه حسام حسن المدير الفني للمنتخب".