نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يطلب ضم 5 صفقات جديدة ويرحب برحيل كهربا والشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق والإعلامي الحالي، عن تفاصيل احتياجات المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تصريحات ميدو عبر قناة "المحور"

قال ميدو: "الأهلي يحضر نفسه للموسم الجديد مبكرًا، نعيش في عالم موازي، جميع الدوريات انتهت والانتقالات بدأت، ونحن في مصر الدوري ما زال مستمرًا".

وأشار ميدو إلى أن هناك اجتماعًا قد عُقد بين كولر والخطيب، حيث كان المدرب واضحًا في تحديد احتياجات الفريق وتقديم طلباته لرئيس النادي.

الأهلي يحتاج إلى تدعيم في خمس مراكز أساسية استعدادًا للموسم المقبل:

حارس مرمى

مدافع

لاعب خط وسط هجومي

ظهير أيسر

مهاجم صريح

وأكد ميدو أن كولر يسعى إلى تدعيم الفريق بشكل جيد وتحقيق تطور مستمر، حتى بعد تحقيقه لقب بطل إفريقيا.

أوضح ميدو أن هناك تفكير داخل الأهلي بشأن رحيل محمد الشناوي إذا تلقى عرضًا جيدًا من السعودية، مشيرًا إلى أن الأهلي لن يمانع رحيله نظرًا لتأمينهم الجيد بوجود مصطفى شوبير كبديل.

وأضاف أن انتقال الشناوي إلى الدوري السعودي سيكون مكسبًا للجميع، حيث سيستفيد الأهلي ماليًا وسيحصل الشناوي على مقابل مادي قوي. كما سيسهم هذا الانتقال في تجنب المشكلات المتعلقة بتحديد من سيلعب كل أسبوع.

واختتم ميدو بالقول إنه يعلم من مصادر في السعودية أن محمد الشناوي يمتلك عرضًا، وأن الأهلي لا يمانع أيضًا رحيل كهربا في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.