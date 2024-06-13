نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم الجدل بشأن تقليل المحترفين الأجانب في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم سعد شلبي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الجدل حول تقليل عدد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، مؤكدًا استمرار التزامات النادي المالية تجاه اللاعبين في كافة الألعاب الجماعية.

سعد شلبي: لا توجد أي نية لتقليل المحترفين الأجانب

أكد شلبي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن النادي الأهلي ينفق شهريًا نحو مليون و300 ألف دولار على رواتب المدربين واللاعبين الأجانب، وأنه لا توجد أي نية لتخفيض عدد المحترفين أو تقليل النفقات. وأشار إلى أن النادي يرغب في مواصلة تحقيق النجاحات في الفترة المقبلة.

أضاف شلبي: "هناك فائض يبلغ 500 مليون جنيه في الفترة الأخيرة، لكننا غير راضين عن هذا المبلغ، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة لدعم كافة الأمور المتعلقة بالمنشآت والفرق الرياضية".

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين. ستقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادم.