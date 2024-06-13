نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يترأسها لامين يامال.. قائمة أصغر 10 لاعبين تم استدعائهم ليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا من 14 يونيو حتى 14 يوليو. هذه النسخة من البطولة تعد بمتعة خاصة، حيث ستشهد مشاركة العديد من اللاعبين الشباب الذين تألقوا في عالم كرة القدم في الآونة الأخيرة.

أصغر 10 لاعبين تم استدعائهم ليورو 2024

من بين هؤلاء اللاعبين الشباب، يبرز لامين يامال من برشلونة وزائير إيمري من باريس سان جيرمان، اللذان يتصدران قائمة أصغر اللاعبين في البطولة.

وتضم قائمة أصغر 10 لاعبين في يورو 2024:

لامين يامال (إسبانيا) - 16 عامًا

زائير إيمري (فرنسا) - 18 عامًا

ليو سوير (سلوفاكيا) - 18 عامًا

سميح كيليكسوي (تركيا) - 18 عامًا

كنان يلدز (تركيا) - 18 عامًا

جابرييل سيجوا (جورجيا) - 18 عامًا

كوبي ماينو (إنجلترا) - 19 عامًا

أردا جولر (تركيا) - 19 عامًا

جواو نيفيس (البرتغال) - 19 عامًا

آرثر فيرميرين (بلجيكا) - 19 عامًا