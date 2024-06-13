نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تفوتك عن النسخة الـ 17 من أمم أوروبا “يورو 2024” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في نسختها الـ 17، والتي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وتشهد بطولة اليورو منافسة شرسة من عمالقة "القارة العجوز" من أجل خطف اللقب الغالي، ويترقب الجميع انطلاق البطولة الأبرز في الملاعب الأوروبية.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ألمانيا تستضيف يورو 2024

تقام منافسات بطولة يورو 2024، في ألمانيا للمرة الثانية، وللمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، بعدما سبق وأن استضافت ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988، استضافت ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديدًا في مدينة ميونخ.

ملاعب بطولة يورو 2024

تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، على 10 ملاعب موزعة على 10 مدن، وهي كالتالي:

-برلين: الملعب الأولمبي (يتسع لـ71 ألف متفرج).

-ميونخ: ملعب أليانز أرينا (يتسع لـ66 ألف متفرج).

-دورتموند: ملعب سيغنال إيدونا بارك (يتسع لـ62 ألف متفرج).

-شتوتغارت: ملعب إم إتش بي أرينا (يتسع لـ51 ألف متفرج).

هامبورغ: ملعب فولكسبارك شتاديون هامبورغ (يتسع لـ49 ألف متفرج).

-غلزنكيرشن: ملعب فيلتينس أرينا (يتسع لـ50 ألف متفرج).

-دوسلدورف: ملعب مركور شبيل أرينا (يتسع لـ47 ألف متفرج).

-كولن: ملعب كولن (يتسع لـ43 ألف متفرج).

-فرانكفورت: ملعب فرانكفورت أرينا (يتسع لـ47 ألف متفرج).

-لايبزيج: ملعب ريد بول أرينا (يتسع لـ40 ألف متفرج).

مجموعات بطولة أمم أوروبا يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.