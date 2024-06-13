نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يطلب ضم 5 صفقات ورحيل كهربا والشناوي.. الأهلي يحسم عدد الأجانب وجوميز يطلب إعارة ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 13-6-2024 في السطور التالية:

كولر يطلب ضم 5 صفقات جديدة ويرحب برحيل كهربا والشناوي

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق والإعلامي الحالي، عن تفاصيل احتياجات المدرب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال ميدو: "الأهلي يحضر نفسه للموسم الجديد مبكرًا، نعيش في عالم موازي، جميع الدوريات انتهت والانتقالات بدأت، ونحن في مصر الدوري ما زال مستمرًا".

وأشار ميدو إلى أن هناك اجتماعًا قد عُقد بين كولر والخطيب، حيث كان المدرب واضحًا في تحديد احتياجات الفريق وتقديم طلباته لرئيس النادي.

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الأهلي يحسم الجدل بشأن تقليل المحترفين الأجانب في الموسم المقبل

حسم سعد شلبي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الجدل حول تقليل عدد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، مؤكدًا استمرار التزامات النادي المالية تجاه اللاعبين في كافة الألعاب الجماعية.

أكد شلبي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن النادي الأهلي ينفق شهريًا نحو مليون و300 ألف دولار على رواتب المدربين واللاعبين الأجانب، وأنه لا توجد أي نية لتخفيض عدد المحترفين أو تقليل النفقات. وأشار إلى أن النادي يرغب في مواصلة تحقيق النجاحات في الفترة المقبلة.

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جوميز يطلب إعارة ثلاث لاعبين من الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على إعارة ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف منحهم فرصة المشاركة في الموسم الجديد بشكل رسمي.

أفاد مصدر من داخل الزمالك أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طلب من إدارة النادي إعارة ثلاثة لاعبين في الموسم المقبل، وهم مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف فاروق جعفر، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المباريات بشكل أكبر.

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بيراميدز يتخذ قرارًا مفاجئًا تجاه رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

اتخذ نادي بيراميدز قرارًا مفاجئًا يتعلق باللاعب رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأزمة التي يواجهها بسبب المنشطات وإمكانية تعرضه للإيقاف لفترة طويلة من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية أن نادي بيراميدز قد نجح بالفعل في تجديد عقد رمضان صبحي لمدة خمس سنوات، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن جميع الأمور المالية والتعاقدية الخاصة باستمراره مع الفريق في المستقبل القريب.

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ميسي يكشف موقفه من دخول عالم التدريب بعد الاعتزال

أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، موقفه من دخول عالم التدريب بعد اعتزاله لعبة كرة القدم.

قال ميسي في تصريحاته لشبكة “ESPN”: “لا أرى نفسي كمدرب، لا أحبذ ذلك. على الرغم من عدم قدرتي على التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم”.

تابع ميسي: “أرى أن الأمر صعب حقًا ولكن إذا كان هناك شيء مرتبط بكرة القدم فهي حياتي”.

وأضاف ميسي: “أنا لا أهتم لقد فزت بكل شيء وكأس العالم هو الكأس الأجمل والأكثر شهرة والأصعب في التاريخ انظروا كم هو جميل”.