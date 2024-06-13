نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 70 مليون يورو لانتقال كورتوا إلى الدوري السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أن تحركات الدوري السعودي بدأت في الدوران للظفر بصفقة مدوية من "الليغا".

قالت الصحيفة إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف التعاقد مع الحارس تيبو كورتوا خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى أحد الأندية التي تنضوي تحت مظلته".

70 مليون يورو لانتقال كورتوا إلى الدوري السعودي



وذكرت "الجانب السعودي مستعد لدفع 70 مليون يورو نظير كسب خدمات الدولي البلجيكي".



وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العالم لمتابعة يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024، ولكن محاولات أندية دوري روشن السعودي للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل مستمرة، استكمالًا لما حدث في الصيف الماضي.



وشددت على أنه من المتوقع أن يرفض ريال مدريد أي محاولات لبيع حارس مرماه الأساسي، خاصة أن "الملكي" سيخوض موسمًا متخمًا بالمباريات والبطولات المختلفة.