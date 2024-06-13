نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد هاني لتجديد عقده (هل رفض؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الأخبار الجديدة المتعلقة بمستقبل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث أكد أن اللاعب رحب بالتجديد للنادي خلال الفترة الحالية.

مفاوضات الأهلي مع محمد هاني لتجديد عقده

تجري المفاوضات بين الطرفين بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استمراره رسميًا في النادي خلال الأيام القادمة.

حتحوت أشار إلى أن النادي الأهلي يرغب في تقدير محمد هاني لدوره كقائد في الفريق، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي قدمه خلال فترة تواجده مع النادي في السنوات الماضية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي للحفاظ على اللاعبين البارزين وتعزيز تشكيلة الفريق بمواهب مثل هاني.

النادي الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة نادي فاركو في الجولة السادسة والعشرين من دوري nile للمحترفين، حيث يسعى لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعه في الصدارة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

باستمرار محمد هاني في صفوفه، يتطلع الأهلي إلى بناء فريق قوي يتنافس بشكل فعال في المنافسات المحلية والقارية المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات الكروية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.