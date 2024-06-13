نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب بيرسي تاو عن الأهلي بعد إصابته مع جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الأخبار الحالية المتعلقة بلاعب النادي الأهلي بيرسي تاو، حيث أكد أن اللاعب يواجه فترة غياب طويلة بسبب إصابة شديدة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

مدة غياب بيرسي تاو عن الأهلي

حتحوت أوضح في تصريحات تلفزيونية أن الإصابة التي تعرض لها تاو هي تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، مما يستدعي فترة طويلة من الراحة والعلاج للتعافي بشكل كامل. تاو سيخضع لفحص طبي اليوم لتحديد مدة الغياب الدقيقة وسيتم الإعلان الرسمي عنها في وقت قريب.

وأوضح أن الإصابة ستجعل تاو يغيب عن المشاركة مع الفريق الأهلي لفترة طويلة خلال الأسابيع القادمة، مما يعني غيابه عن مباريات الفريق في دوري nile للمحترفين وربما المشاركة القادمة في بطولات أخرى.

النادي الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة نادي فاركو ضمن جولة الحادية عشر من دوري nile، حيث يسعى لتحقيق الفوز والحفاظ على مكانته في صدارة الترتيب، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.