نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا قادمة.. موندو ديبورتيفو: فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 13-06-2024

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

إيطاليا قادمة

الميدالية الذهبية في سباق ٤*١٠٠ كسر الرقم القياسي الاوروبي

قائد الاتزوري " سباليتي قادر ان يفعلها "



٢- كورييري ديلو سبورت:

لا يمكن تجاوزهم

ايطاليا تبدع في سباق ٤*١٠٠

كلمة موتا " هدفي اسعاد الجماهير"

هذا ما تستحقه ايطاليا

فيورنتينا، ليس فقط ريتيجي

٣- ماركا:

العمالقة البلانكوس

ريال مدريد ٨٤-٧٣ ucam (٣-٠)

الريال يحصد اللقب ٣٧

لوكا،انت مرة اخرى

الكاراز ونادال يتحدان في الزوجي في اولمبياد باريس ٢٠٢٤



4- موندو ديبورتيفو:

فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة

بطولة اوروبا مميزة

نادال والكاراز في الزوجي سويا" في الاولمبياد



