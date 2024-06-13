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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا قادمة.. موندو ديبورتيفو: فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 13-06-2024
١- لاجازيتا ديلو سبورت:
إيطاليا قادمة
الميدالية الذهبية في سباق ٤*١٠٠ كسر الرقم القياسي الاوروبي
قائد الاتزوري " سباليتي قادر ان يفعلها "
٢- كورييري ديلو سبورت:
لا يمكن تجاوزهم
ايطاليا تبدع في سباق ٤*١٠٠
كلمة موتا " هدفي اسعاد الجماهير"
هذا ما تستحقه ايطاليا
فيورنتينا، ليس فقط ريتيجي
٣- ماركا:
العمالقة البلانكوس
ريال مدريد ٨٤-٧٣ ucam (٣-٠)
الريال يحصد اللقب ٣٧
لوكا،انت مرة اخرى
الكاراز ونادال يتحدان في الزوجي في اولمبياد باريس ٢٠٢٤
4- موندو ديبورتيفو:
فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة
بطولة اوروبا مميزة
نادال والكاراز في الزوجي سويا" في الاولمبياد