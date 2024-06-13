الرياضة

الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا قادمة.. موندو ديبورتيفو: فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إيطاليا قادمة.. موندو ديبورتيفو: فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 13-06-2024

١- لاجازيتا ديلو سبورت:

ad7ded766b.jpg

 إيطاليا قادمة
الميدالية الذهبية في سباق ٤*١٠٠ كسر الرقم القياسي الاوروبي
قائد الاتزوري " سباليتي قادر ان يفعلها "


٢- كورييري ديلو سبورت: 

c2223c1625.jpg

لا يمكن تجاوزهم
ايطاليا تبدع في سباق ٤*١٠٠
كلمة موتا " هدفي اسعاد الجماهير"
هذا ما تستحقه ايطاليا
فيورنتينا، ليس فقط ريتيجي

 

٣- ماركا: 

87068fd220.jpg

العمالقة البلانكوس
ريال مدريد ٨٤-٧٣ ucam (٣-٠)
الريال يحصد اللقب ٣٧
لوكا،انت مرة اخرى
الكاراز ونادال يتحدان في الزوجي في اولمبياد باريس ٢٠٢٤


4- موندو ديبورتيفو: 

5d45ee5f76.jpg

فليك ينفض الغبار عن لاعبي برشلونة
بطولة اوروبا مميزة
نادال والكاراز في الزوجي سويا" في الاولمبياد

 


 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا