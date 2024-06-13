عاجل.. موديست يكشف تفاصيل عقده مع الأهلي ويصرح: أنا أحد هدافي الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنتوني موديست، أوقاتًا مليئة بالإثارة والنجاح مع القلعة الحمراء بعد تحقيقه للعديد من البطولات، أحدثها دوري أبطال إفريقيا.

موديست يكشف تفاصيل عقده مع الأهلي

انضم موديست إلى الأهلي لموسم واحد فقط بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في العام الماضي، ولكنه تمكن خلال هذه الفترة من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرى في مختلف البطولات التي شارك فيها.

أجرى موديست حوارًا مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث تحدث عن تجربته مع الأهلي ونجاحاته اللافتة مع الفريق.

وفيما يتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي شهد موديست حضوره على مقاعد البدلاء، قال: "كنت أعيش بحماس كبير خلال المباراة، فأنا دائمًا أحلم بالفوز ببطولة كبرى في مسيرتي الرياضية".

وعن عقده مع النادي، أضاف: "انتقلت لمدة موسم واحد إلى الأهلي مع خيار للتمديد لموسم إضافي، مشروط بعدد معين من المشاركات، وعندما أتجاوز هذا العدد، سيتم تجديد عقدي تلقائيًا، ربما هذا هو السبب وراء عدم مشاركتي في النهائي، بسبب أنني من أبرز هدافي الأهلي".

وبخصوص التكيف مع النادي، قال: "الأهلي يتابعه أكثر من 11 مليون متابع على إنستجرام، وهناك جنون حقيقي بكرة القدم في مصر، وهذا يجعل التكيف مع الفريق والبيئة المصرية تجربة فريدة".