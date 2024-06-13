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أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطل كأس أمم أوروبا عام 2016، وهداف البطولة وصاحب العديد من الأرقام القياسية بها، صناعة التاريخ في ألمانيا 2024، كلاعب كرة القدم صاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المنافسة القارية، بواقع 25 مباراة، والتي ستزيد في النسخة الجديدة.

والآن تحت إمرة روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الذي اعتمد عليه لاعبًا أساسيًا في 11 مباراة من أصل 12 منذ توليه الإدارة الفنية للفريق الوطني، بعد الصراعات التي تخللها إجلاسه على مقاعد البدلاء مع فرناندو سانتوس في قطر 2022، لا يزال كريستيانو يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في النسخة السادسة له في كأس اليورو، وهو بالفعل رقم قياسي آخر له في هذه المسابقة.

ويعود تاريخ مشاركة كريستيانو الأولى في البطولة القارية إلى عام 2004، ففي 12 يونيو من ذلك العام، ظهر لأول مرة في كأس اليورو خلال الهزيمة المفاجئة لفريقه 1-2 أمام اليونان.

يورو 2024.. كريستيانو رونالدو يستهدف رقما قياسيا

ولم يلعب مهاجم النصر السعودي أساسيًا في تلك المباراة، بل شارك بداية من الشوط الثاني ليحل محل روي كوستا، وسجل هدف البرتغال الوحيد في اللقاء في الدقيقة 93.

وفي تلك النسخة، التي حلت فيها البرتغال وصيفة، لعب ست مباريات، وفي عام 2008، حين تعرض المنتخب للإقصاء من الدور ربع النهائي على يد ألمانيا، خاض أربع مباريات آخرى، ثم في 2012، التي ودعها فريقه إثر الهزيمة بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، لعب خمس مباريات، وفي عام 2016، عندما توج بطلًا، خاض سبع مباريات.

وفي نسخة 2020، التي أقيمت في العام التالي بسبب الجائحة، لعب كريستيانو أربع مباريات حتى وداع البرتغال في دور الـ16 على يد بلجيكا.

وبذلك، خاض مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد سابقا، 25 مباراة إجمالا، 23 منها أساسيا، وبمشاركته في النسخة المقبلة في ألمانيا سيكون لديه الفرصة لزيادة هذا العدد.

ويأتي خلف "الدون" في عدد المباريات في كأس اليورو، مواطناه بيبي وجواو موتينيو، كلاهما بـ19 مباراة، علمًا بأن الأول سيشارك في هذه النسخة من كأس أوروبا.

