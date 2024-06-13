نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي في مباراة الزمالك.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، أن اللاعب كان سيتعرض للشطب وفقًا لقرار لجنة الإنضباط.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا

وتابع، كان هناك شد وجذب حول تلك الأزمة حتى انتهت بعقوبة اللاعب 12 مباراة ومن ثم تم تخفيف العقوبة إلى 6 مباريات.

وأتم، أعلم أن هناك من سينفي ذلك الخبر، ولكنني أؤكد لكم تلك المعلومة وفقًا لما علمته من خلال مصادري الخاصة.

