نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحديات كبيرة قبل مباراته المرتقبة ضد فاركو، حيث سيغيب نصف دستة من لاعبيه في هذه المواجهة المهمة، التي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري نايل، بسبب الإصابات والظروف الخاصة.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو

الرباعي علي معلول ووسام أبو علي وبيرسي تاو ومصطفى مخلوف، سيغيبون عن صفوف الأهلي بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها. علي معلول يُعاني من إصابة في وتر أكيلس، في حين أن وسام أبو علي يعاني من إصابة في الكاحل. بيرسي تاو بدوره يواجه إصابة عضلية من الدرجة الثانية، فيما يعاني مصطفى مخلوف من كسر في عظام الوجه.



بالإضافة إلى الإصابات، يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب حفل زفافه الذي أقيم أمس، وحصوله على إجازة خاصة من الجهاز الفني. كما يغيب اللاعب أليو ديانج بسبب عدم وصوله إلى القاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلك الغيابات تشكل تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني للأهلي، الذي يسعى لتعويض هذه النقصات وضمان الحصول على نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.