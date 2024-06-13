نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الدوحة تقترب من استضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت مصادرنا بالفجر الرياضي أن العاصمة القطرية الدوحة إقتربت كثيرا من إستضافة السوبر الأفريقي مجددا والذي يجمع هذا العام بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر خاص أن المفاوضات تجري حاليا بين مسئولي الاتحاد الأفريقي والجانب القطري من أجل الوصول لاتفاق وأن نقطة الخلاف في الوقت الحالي هي بعض النقاط والأمور المالية وبحث سبل الوصول لأفضل عرض مالي ممكن وبالتحديد من جانب الرعاة.

الدوحة تقترب من استضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ونجحت الدوحة سابقا في إستضافة السوبر الأفريقي في 4 نسخ متتالية بداية من العام 2019 حيث كانت البداية مع مواجهة الترجي والرجاء والت فاز بها الرجاء، ثم مواجهة الزمالك والترجي والتي فاز بها الزمالك، ثم مواجهة الأهلي ونهضة بركان وفاز بها الأهلي وأخيرا مواجهة الأهلي والرجاء وفاز بها الأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة الأندية الفائزة بالبطولة حيث سبق وأن توج ب8 ألقاب بينما يأتي الزمالك وصيفا ب4 بطولات حيث يسعى الفريقان من الفوز والتتويج بلقب قاري جديد يضاف إلى خزائنه في قمة مصرية أفريقية مكررة بعد المباراة الأولى التي جمعت الفريقان عام 1994 بجنوب إفريقيا وفاز بها الزمالك بهدف أيمن منصور.

