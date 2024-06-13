أغلى 10 لاعبين في يورو 2024.. نجوم ريال مدريد في الصدارة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في العالم انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

وفي السطور التالية يقدم موقع دوت الخليج قائمة أغلى لاعبين في بطولة الأمم الأوروبية بنسختها الـ 17 عبر التاريخ.

تعرف على أغلى اللاعبين في يورو 2024



تصدر ثنائي ريال مدريد النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثًا للفريق والإنجليزي جود بيلينجهام، قائمة أغلى اللاعبين في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بيلينجهام وكيليان مبابي 180 مليون يورو، في صدارة لاعبي بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا على أرضها.

ويأتي الإنجليزي فيل فودين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث بقيمة تسويقية تقدر بـ150 مليون يورو، في المركز الرابع بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو.

واحتل الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، في المركز الخامس بـ130 مليون يورو.

ويوجد ثلاث لاعبين في المركز السادس، وهم الإنجليزي ديكلان رايس نجم أرسنال الإنجليزي، والألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني) والإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 120 مليون يورو.

وأخيرًا في المركز الخامس المهاجم الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، والفرنسي إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ثنائي ريال مدريد، بقيمة نسويقية تبلغ 100 مليون يورو.

